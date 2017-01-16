В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

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Ранее сегодня прошли заседания рабочих подгрупп по вопросам безопасности, политическим и гуманитарным вопросам ТКГ.

Как сообщал УНИАН, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 21 декабря обсудили освобождение заложников, открытие КПВВ "Золотое", а также обострение ситуации на Светлодарской дуге.