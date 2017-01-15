За день боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

19:40, 15 января 2017
Война
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С начала суток и до 18.00 15 января контролируемые Россией боевики 32 раза нарушили режим тишины в районе проведения антитеррористической операции.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку, из противотанковых ракетных комплексов – Золотое.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Доламитное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.

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Теги: #АТО#боевики#война