За день боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку, из противотанковых ракетных комплексов – Золотое.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики обстреливали Доламитное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Авдеевку и Верхнеторецкое.