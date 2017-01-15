Боевики на Донбассе совершили 60 обстрелов: один украинский военный погиб, трое – ранены
Боевики били из минометов, артиллерии и гранатометов.
На Донбассе боевики за прошедшие сутки 60 раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славном вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому.
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«Из минометов – по Каменке, Мироновском, Зайцевом и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Майорску, Зайцевому, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородском. По Троицкому – БМП», - говорится в сообщении.
На Луганском – из 152-миллиметровой артиллерии – Новозвановку. А из минометов оккупанты обстреливали Новозвановку, Новотошковку.
«Из противотанковых ракетных комплексов – Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия – Орехово и Лобачеве. По Станице Луганской огонь вел снайпер.
"Всего состоялось 60 обстрелов», - сообщили в пресс-центре.
За прошедшие сутки трое наших военнослужащих были ранены, один – погиб.
Как сообщал УНИАН ранее, от начала суток до 18.00 14 января в зоне проведения антитеррористической операции из-за обстрелов поддерживаемых Россией боевиков погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, двое получили ранения.