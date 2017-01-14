Оккупанты на востоке Украины настроены на эскалацию противостояния – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Расширение географии боевых действий и общее количество вражеских обстрелов говорят о том, что враг не собирается выполнять Минские договоренности, и настроен на эскалацию противостояния», - сказал он.

По словам Мотузяника, за прошедшие сутки на Луганском направлении враг произвел 15 обстрелов, в том числе 8 - из тяжелого оружия. На Донецком направлении произошло 22 обстрела, из которых 3 - из тяжелого оружия. На Мариупольском направлении главными событиями стали два боевых столкновения с вражескими ДРГ, а всего было 23 обстрела, 3 из которых – из тяжелого вооружения.

При этом, как отметил спикер, враг совершает мелкие провокации по всей линии фронта, даже в тех местах, где обычно было спокойно.

Как сообщалось, по данным штаба АТО, 13 января боевики 62 раза обстреляли украинские позиции. Погибших среди украинских военных не было, один воин получил ранения.

Кроме того, вчера, 13 января, российско-оккупационные войска с целью дискредитации Вооруженных сил Украины в очередной раз обстреляли жилые дома на временно оккупированной территории, на этот раз – в городе Ирмино на Луганщине.

Как заявил начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко, в течение декабря 2016 и января 2017 года оккупационные войска 1730 раз нарушили режим прекращения огня, во время которых 693 раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями.