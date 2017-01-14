Боевики с целью дискредитации ВСУ обстреляли жилые дома на оккупированной территории – штаб

Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО, размещенном в Facebook.

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«Оккупационные войска на востоке Украины в течение последних трех суток осуществляли провокационные обстрелы позиций украинских военных вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. Огонь велся не только по украинским военным, а и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск», - говорится в заявлении.

В штабе АТО отмечают, что противник вел провокационные обстрелы с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения.

«Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых зданий во временно оккупированном городе Ирмино (Луганская область), что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан», - проинформировали в пресс-центре.

Также в штабе сообщили, что информация об обстрелах была своевременно предоставлена в Совместный центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации разграничения сторон.