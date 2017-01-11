На Луганщине боевики начали скрытное перемещение войск к линии фронта – ИС
В «лнр» в район Брянки и северо-западнее (Первомайск) оккупанты партиями по 2-3 грузовика перебрасывают усиление (либо проводят ротацию).
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
Сообщается, что на данный момент переброшено до 200 чел. в партиях на каждое направление.
Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск (передвижение - в сумерках, несколькими небольшими конвоями). В составе усиления – местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского «гарнизонов».
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Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств.
Кроме того, в ИС сообщили, что в н.п. Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков.