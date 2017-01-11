На Луганщине боевики начали скрытное перемещение войск к линии фронта – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Сообщается, что на данный момент переброшено до 200 чел. в партиях на каждое направление.

Обращает на себя внимание скрытность и стремление замаскировать перемещение войск (передвижение - в сумерках, несколькими небольшими конвоями). В составе усиления – местные боевики и российские наемники в основном из состава Луганского и Алчевского «гарнизонов».

Читайте такжеУкраинский генерал назвал причину постоянных вражеских обстрелов Широкино

Ожидается прибытие в ближайшее время бронетехники, миномётов и других огневых средств.

Кроме того, в ИС сообщили, что в н.п. Новогригоровка (Бахмутский район Донецкой области, близ Дебальцево) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков.