"Ветераны Донбасса": волонтеры вычислили группу танкистов из Чечни, воевавших в Украине (фото)

В результате нового расследования по горячим следам были добыты новые свидетельства участия в необъявленной войне против Украины группы танкистов этого войскового соединения, передает InformNapalm

Главным источником информации стал танкист Абдулхаким Назаров, который не так давно перевелся с Кавказа в элитное танковое соединение Западного военного округа.

При изучении профиля Назарова удалось идентифицировать его сослуживцев по Чечне – также "ветеранов" Донбасса из танкового батальона 17-й мотострелковой бригады.

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"Судя по фотоподборкам и комментариям, загруженным на странички Назарова, летом – осенью 2014 года он в составе батальонно-тактической группы 17-й ОМСБр принимал участие в боевых действиях на Донбассе. По итогам этой "командировки" награжден ведомственной медалью МО РФ "За боевые отличия", - говорится в сообщении.

Примечательно, что фотографии периода "ростовско-украинской командировки", загруженные на страницу Назарова, датированы 13–14 сентября 2014 года – самой горячей фазой российского вторжения в Украину. Фотографии сделаны в лесном привальном лагере российских интервентов, которые позируют в неуставной одежде, на заднем плане видны замаскированные танки.

Также волонтеры назвали имена опознанных танкистов 17-й ОМСБр – участников российского вторжения в Украину осенью 2014 года: Алексей Богданов, Зульфар Галлямов, Сергей Беляков, Сергей Колчин, Дмитрий Головинов, Валерий Голобородкин, Юрий Овсянников, Стас Фатехов, Евгений Рассадин.

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