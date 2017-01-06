"Ветераны Донбасса": волонтеры узнали, как в России поощряют воевавших в Украине контрактников (фото)

Их волонтеры разведовательного сообщества InformNapalm называют "ветеранами Донбасса".

По итогам расследования выявлен военнослужащий 7-й военной базы, участник "ростовско-украинской командировки 2014" Михаил Павлов. В его фотоальбоме в соцсетях прослеживается стандартная география и хронология боевого пути интервента БТГр 7-й в/базы: полигон Ашулук весной-летом 2014 г., затем, во второй половине лета-осени 2014 г., - Ростов и Донбасс.

Изучив контакты Павлова, волонтерам удалось установить личность его сослуживца и товарища по боевой командировке 2014 года Данзана Содбоева, а также проследить его дальнейшую судьбу.

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"С июля 2016 года Содбоев зачислен в Военный университет Министерства обороны (ВУМО) РФ, который находится в Москве", - говорится в расследовании.

А ранее российское военное командование в знак благодарности и поощрения за участие в войне против Украины направило сразу двух контрактников-артиллеристов из разных войсковых соединений в школу младших командиров 242-го учебного центра ВДВ.

Ранее волонтеры идентифицировали военнослужащего-контрактника танкового батальона 17-й ОМСБр, награжденного по итогам "ростовско-украинской командировки 2014" медалью "За отвагу".