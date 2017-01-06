В зоне АТО оккупанты обстреливают позиции ВСУ на всех направлениях, ранены двое бойцов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

«В предрождественские сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском – из минометов они вели огонь по Павлополю, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы» - отмечается в сообщении.

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На Луганском направлении боевики из гранатометов стреляли по Станице Луганской, Новотошковскому и Новозвановке.

На Донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковского двое наших военнослужащих были ранены, сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО предотвратили теракт возле канала "Северский Донец - Донбасс".