В зоне АТО предотвратили теракт возле канала "Северский Донец - Донбасс" (фото)

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, взрывчатка была обнаружена недавно во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск – Балка Шумы вдоль канала «Северский Донец – Донбасс».

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«Саперами были обезврежены самодельные взрывные устройства, чем предотвращено совершение теракта», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное - Березовое личным составом Центра разминирования был обнаружен тайник артиллерийских боеприпасов.

Осуществив разминирование и очистку территории, саперы уничтожили на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО «Смерч» и «Ураган».

Также было изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению.