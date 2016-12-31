"Герои не умирают": Порошенко озвучил боевые потери ВСУ в 2016 году
19:06, 31 декабря 2016Война
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В течение 2016 года погибли 211 военнослужащих Вооруженных Сил.
Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, которые погибли за Украину / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Мариуполе.
«Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая его от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, которые погибли за Украину», - сказал глава государства.
Напомним, сегодня президент и американские сенаторы прибыли на командный пункт под Широкино, чтобы поздравить украинских бойцов с Новым годом.
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