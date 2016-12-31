Президент и американские сенаторы прибыли на командный пункт под Широкино (фото)
Президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар прибыли на командный пункт сил АТО в районе Широкино под Мариуполем.
Об этом на своей странице в Тwitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Президент поздравил наших воинов с Новым годом.
«Прибыл на командный пункт в районе Широкино с Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, чтобы поздравить наших воинов с Новым годом», - сообщил глава государства в Twitter.
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Ранее президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.
Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством. Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость.
«Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в ХХІ веке», - сказал он.