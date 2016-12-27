В Минобороны подтвердили передачу двух женщин из плена "ДНР": освобождение без всяких условий

Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик, передает 112 Украина.

"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", - сказал он.

"Я думаю, в данный момент испытывают большое счастье. Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан. Спецтранспортом девушки были доставлены на контролируемую территорию Украины. Со своей стороны мы с СБУ обеспечивали технические условия перехода. Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил он.

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На вопрос о возможности выдачи из плена еще двух женщин Будик ответил, что пока не может дать никаких анонсов. В то же время руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что по этим двум пленным сейчас ведутся переговоры.

Он также добавил, что имел возможность побывать в макеевском СИЗО. Там он пообщался с 5 задержанными военнослужащими. Они также готовятся к обмену и надеются, что он состоится. Сегодняшнее освобождение одностороннее. По словам Рубана, сейчас есть информация о поступлении 41 военного, содержащихся в макеевском СИЗО. По ним ведутся переговоры.

Напомним, главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.