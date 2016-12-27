В Минобороны подтвердили передачу двух женщин из плена "ДНР": освобождение без всяких условий
Две женщины, которых сегодня "ДНР" передала украинской стороне, уже находятся на территории, подконтрольной украинскому правительству.
Об этом сообщил советник замминистра обороны Василий Будик, передает 112 Украина.
"В данный момент мы пересекли территорию, контролируемую Украиной. С девушками все в порядке, чувствуют себя нормально", - сказал он.
"Я думаю, в данный момент испытывают большое счастье. Могу поздравить с освобождением еще двух наших граждан. Спецтранспортом девушки были доставлены на контролируемую территорию Украины. Со своей стороны мы с СБУ обеспечивали технические условия перехода. Мы забрали судью мариупольского суда и журналистку, которая находилась в Луганской области. Обмена не было. Было освобождение без всяких условий… все прошло в соответствии с тем, как мы планировали. Все спокойно", - добавил он.
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На вопрос о возможности выдачи из плена еще двух женщин Будик ответил, что пока не может дать никаких анонсов. В то же время руководитель центра освобождения пленных Владимир Рубан сообщил, что по этим двум пленным сейчас ведутся переговоры.
Он также добавил, что имел возможность побывать в макеевском СИЗО. Там он пообщался с 5 задержанными военнослужащими. Они также готовятся к обмену и надеются, что он состоится. Сегодняшнее освобождение одностороннее. По словам Рубана, сейчас есть информация о поступлении 41 военного, содержащихся в макеевском СИЗО. По ним ведутся переговоры.
Напомним, главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.