Боевики "ДНР" передали Украине двух пленных женщин

Об этом сообщил один из информресурсов боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой.

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Со стороны "ДНР" присутствовали представители "МГБ", они передали Рубану двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Сворак - простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории, террориста "ЛНР".

"Он пригласил ее к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее кинули "на подвал", - рассказал журналист Бутусов.

А другая пленная - судья из Мариуполя.

Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".

Напомним, главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.