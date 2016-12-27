Боевики "ДНР" передали Украине двух пленных женщин
Террористы "ДНР" 27 декабря утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных женщин.
Об этом сообщил один из информресурсов боевиков так называемой "Донецкой народной республики".
Процедура прошла между оккупированным Донецком и Макеевкой.
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Со стороны "ДНР" присутствовали представители "МГБ", они передали Рубану двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
Сворак - простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории, террориста "ЛНР".
"Он пригласил ее к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее кинули "на подвал", - рассказал журналист Бутусов.
А другая пленная - судья из Мариуполя.
Рубан отметил, что сегодняшняя передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными на Донбассе".
Напомним, главари боевиков "Л/ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через нардепа Надежду Савченко.