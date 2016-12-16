Ветераны-добровольцы выдвинули ультиматум боевикам: либо обмен пленными, либо тотальная блокада

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил боец "Донбасса" Евгений Шевченко.

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"Ветераны войны поставили террористам и оккупантам ультиматум - если в течении семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или же обменяны, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий. И посмотрим, на сколько вас хватит", - написал Шевченко.

По его словам, в ближайшее время для координации действий будет создан Штаб блокады оккупированных территорий.

Экс-командир батальона "Донбасс", нардеп Семен Семенченко отметил в своем Facebook, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".

Как сообщал УНИАН, Украина готова передать боевикам 228 человек в обмен на 58 украинских заложников. Боевики пока не ответили на это предложение.