СБУ ликвидировала на Донбассе международный канал связи террористов (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска. Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.

Читайте такжеСБУ задержала женщину-информатора боевиков "ЛНР" (видео)

«Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и три тысячи Sim-карт мобильных операторов», - говорится в сообщении.

Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т. н. "ДНР/ЛНР", - отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Донбассе разоблачили сеть информаторов, которые "сливали" боевикам информацию о ВСУ в Торецке.