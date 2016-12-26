СБУ ликвидировала на Донбассе международный канал связи террористов (фото, видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска. Злоумышленники по технологии IP-телефонии маршрутизировали телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.
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«Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и три тысячи Sim-карт мобильных операторов», - говорится в сообщении.
Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т. н. "ДНР/ЛНР", - отметили в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Ранее сообщалось, что на Донбассе разоблачили сеть информаторов, которые "сливали" боевикам информацию о ВСУ в Торецке.