На Донбассе разоблачили сеть информаторов, которые "сливали" боевикам информацию о ВСУ в Торецке (видео)

Одним точным ударом контрразведчики смогли накрыть эту сеть, передает ТСН.

Пожилая женщина без всяких колебаний убивала украинских солдат. Днем она получала украинскую пенсию. Вечером точно наводила вражескую артиллерию на украинские позиции.

На вопрос: "За что?" ответить не может. "Украина нормальная. Пенсию, слава Богу, платят", – говорит пенсионерка Ольга Любочка. Именно она была корректировщиком обстрелов боевиков. Как минимум от одного ее звонка здесь погибли люди.

Эта женщина – лишь часть мощной сети, которую враг развернул в украинских прифронтовых селах. Найти тех, у кого в голове "шумят российские березы", а за пазухой камни для украинских солдат, здесь не трудно. Сеть информаторов – разветвленная. Разные люди по статусу, по средствам. Кое-кто поставлял информацию боевикам целыми семьями, не думая об опасности для собственных детей. Эта система работала, как часовой механизм. Но ее работу уже прекратили.

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Взять вражеского агента нетрудно. Обычно предатели в прифронтовых селах чувствуют себя уверенно и не слишком заботятся о безопасности. Контрразведчики задержали Анатолия Приму, который "сливал" боевикам информацию о позициях Вооруженных сил Украины. Агент работал семейным подрядом. Привлек к сбору информации жену и дочь.

"Я просто поделилась с родным человеком тем, что я видела", – плачет дочь агента боевиков Виктория. И отца в квартире нет – на работе, копает уголь. На выходе из шахты его ждут контрразведчики.

Впоследствии выясняется, что его сын тоже воюет против Украины. Последнее задание шахтера-оборотня – собрать информацию о системах противовоздушной обороны в Торецке.

Координатор информационной сети Роман Коровин, более известный как "Рэмбо", находится в оккупированной Горловке. Он - бывший офицер МВД - вместе с другим предателем Сергеем Громенко создали сеть информаторов в Торецке.

В телефонных разговорах горловские кураторы как могут подогревают ненависть своих агентов к украинской армии. Они разговаривают на одном языке. Языком ненависти. Их много.

По данным контрразведки, против Украины в прифронтовой полосе работают сотни оборотней. Программа максимум – раскрыть систему украинской обороны. Программа минимум – нанести как можно больше потерь Вооруженным силам.

Боевик "Филин" мобилизует все контакты в Торецке – друзей, родственников, собственную жену, даже бывшую любовницу. Больше десятка людей.

"Я не давал информацию. Я просто общался со своим свояком", – убеждает еще один информатор боевиков Александр Шевченко. Он врет, о чем свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры. Женский голос принадлежит жене боевика Филатова. Она приводит – он стреляет. Чтобы не успела убежать из города, к ней пожаловали ночью. Ни один из них не получал денег за свою грязную работу. Говорят, что родились в Советском Союзе и хотят вернуть те времена. Но в мрачном Торецке, к сожалению, осталось немало похожих на задержанных. Тех, кто ненавидит сегодняшний день, и ради прошлого готов убивать собственное будущее.