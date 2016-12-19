Бойцы добровольческих батальонов собираются создать штаб блокады оккупированных территорий /

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Если в течение семи дней всех 137 украинских военнопленных не отпустят или обменяют, ветераны АТО обещают начать тотальную блокаду оккупированных территорий во всех железнодорожных и автомагистралях.

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"Мы перекроем поставки любой контрабанды: как туда, так и обратно", – уточнил на пресс-конференции второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Акция будет без оружия, заявил он, потому что ветераны АТО уже демобилизованы. Но поскольку они ожидают провокаций, то среди них есть люди, которые легально владеют оружием, и при необходимости смогут его применить, прозрачно намекают добровольцы.

Для координации действий бойцы добробатов "Айдар", "Донбасс", "Правый сектор" и батальона Херсона уже в ближайшее время собираются создать штаб блокады оккупированных территорий.

Впрочем, те, кто мотается через линию разграничения, об этих планах услышали. И в пунктах пересечения уже сегодня выросли нетрадиционные для воскресенья большие очереди.

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