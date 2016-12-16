"Дядьки в штабах не наигрались в войнушки": разведчик АТО оценил вероятность масштабного вторжения России

По его словам, это случится, потому что "дядьки, которые не наигрались в войнушки и которые сидят в штабах — они не прочувствовали, что это такое, когда в ногу залазит осколок", пишет Online.ua.

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"Они не понимают обычной физической боли. Для них это нечто абстрактное. Они круты тогда, когда они ткнули, например, в карту карандашиком, а потом им дали трубочку в руку. И они говорят: "Давайте-ка это — туда-то, и пускай там "укры" захлебнутся в своей крови", условно говоря. Они воюют на бумажке. До них начинает доходить тогда, когда больно. Больно физически. Когда ты понимаешь, что у тебя осталось, может быть, пару минут времени для того, чтобы успеть затянуть себе рану, чтобы кровь не выбежала. Одно из двух, 50 на 50. Ты либо успеешь, либо не успеешь. Все. Вариантов больше нет. И тогда в голове переворачивается очень многое. Тогда тебе уже и воевать не хочется", - считает Бондаренко.

Бывший разведчик подчеркнул, что у них там (в РФ - УНИАН) виртуальная война.

"У нас немножко другое к этому отношение. Мы землю свою защищаем. Пафосно, не пафосно, но так оно и есть. А те — они воюют на расстоянии. У них виртуальная война. Он кнопку нажимает и даже не понимает, что здесь прилетает. Точнее, понимает, но для него эти все смерти, которые здесь, это так — о-па, есть, у меня сегодня минус 20 "укров", красота, запишем себе... Для них это соревнование", - добавил Бондаренко.

Боец АТО также считает, что полномасштабное вторжение России это вопрос времени.

"Видите, еще год назад этот вопрос звучал по-другому. Он (вопрос) звучал так: а если будет большая война? А сейчас слово "если" заменилось на слово "когда". То есть, вопрос большой войны уже не стоит гипотетически: будет она или нет", - подчеркнул боец.