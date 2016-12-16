"Москва заткнулась": Турчинов объяснил, почему Россия не ударила по украинским установкам во время учений ВСУ близ Крыма

"В ультиматуме, который они (Россия - УНИАН) нам прислали, говорилось, что они нанесут удар, если будет произведен хотя-бы один пуск ракеты. Фактически это была угроза начать против нас боевые действия, на этот раз атаковав наши позиции в Херсонской области. Если бы мы поддались, то в следующий раз русские попытались бы нам запретить проводить учения в Одесской области, потом - в Днепропетровской, потом - на всей территории страны", - заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, пишет Liga.net.

Кроме того, по его словам, Украина имеет возможность проводить ракетные стрельбы только над акваторией Черного моря.

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"Так что, если бы мы отступили под их давлением, то показали бы, что Москва сможет блокировать проведение наших ракетных учений и испытаний на нашей же территории, и сможет остановить наши ракетные программы, очень сильно напрягающие путинский режим. Разумеется, мы не допустим этого, мнение российской верхушки никто спрашивать не будет. Все их попытки помешать нам, остановить нас на этом пути не дадут результата", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также отметил, что Украине удалось изучить схемы работы российских ПВО в ходе ракетных учений близ Крыма.

"Мы успешно провели учения. И так же успешно их продолжим. Россияне привели в полную боевую готовность свою авиацию, ПВО. Поэтому мы еще и детально изучили их схемы работы в этом режиме. Понятно, что свои угрозы они не реализовали, потому что это было бы открытым нападением России на Украину и спрятаться за форматом гибридной войны уже бы не получилось. Поэтому Москва заткнулась", - резюмировал Турчинов.

Как сообщалось, 1-2 декабря в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы.

Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.