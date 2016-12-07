Боевики утром открыли огонь по Водяному из артиллерии и танка – штаб
Боевики били из 152-мм артиллерии.
На Донбассе боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Водяное. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает «112 Украина».
Кроме того, по словам Матюхина, огонь также велся из танка.
"Ночь прошла спокойно, но вот недавно боевики обстреляли Водяное из 152-миллиметровой артиллерии, также огонь велся из танка", - отметил он.
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Он также подчеркнул, что на протяжении минувших суток в украинской военные были вынуждены открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз вели огонь по украинским позициям.
На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому вел огонь и снайпер.