Боевики утром открыли огонь по Водяному из артиллерии и танка – штаб

На Донбассе боевики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Водяное. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает «112 Украина».

Кроме того, по словам Матюхина, огонь также велся из танка.

"Ночь прошла спокойно, но вот недавно боевики обстреляли Водяное из 152-миллиметровой артиллерии, также огонь велся из танка", - отметил он.

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Он также подчеркнул, что на протяжении минувших суток в украинской военные были вынуждены открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз вели огонь по украинским позициям.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому вел огонь и снайпер.