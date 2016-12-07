Сутки в АТО: 45 нарушений "тишины", под обстрел попал пункт пропуска "Марьинка"

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 45 раз вели огонь по украинским позициям. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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На Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Авдеевку, Луганское и Светлодарск. По Луганскому вел огонь и снайпер.

"На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и зенитных установок российско-оккупационные войска неоднократно обстреливали Крымское, Новозвановку, Новоолександровку и Станицу Луганскую. Из стрелкового оружия – Катериновку", - сказано в сообщении.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия – по Новотроицком, Старогнатівці, Широкино, Гнутово и Павлополю.

Из автоматических гранатометов оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка".