Госпогранслужба сообщила о возобновлении работы КПВВ "Марьинка"

Об этом говорится в микроблоге Госпогранслужбы в Twitter.

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"Пропускные операции в КПВВ «Марьинка» восстановлены. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря пограничники проинформировали, что с 25 ноября российско-террористические войска трижды обстреляли КПВВ «Марьинка».