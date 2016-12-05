Госпогранслужба сообщила о возобновлении работы КПВВ "Марьинка"
15:02, 05 декабря 2016Война
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Государственная пограничная служба Украины заявила о возобновлении работы контрольного пункта въезда - выезда «Марьинка» на линии разграничения в зоне проведения АТО.
С 25 ноября российско-террористические войска трижды обстреляли КПВВ "Марьинка" / Фото УНИАН
Об этом говорится в микроблоге Госпогранслужбы в Twitter.
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"Пропускные операции в КПВВ «Марьинка» восстановлены. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря пограничники проинформировали, что с 25 ноября российско-террористические войска трижды обстреляли КПВВ «Марьинка».
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