Госпогранслужба сообщила о возобновлении работы КПВВ "Марьинка"

15:02, 05 декабря 2016
Война
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Государственная пограничная служба Украины заявила о возобновлении работы контрольного пункта въезда - выезда «Марьинка» на линии разграничения в зоне проведения АТО.

С 25 ноября российско-террористические войска трижды обстреляли КПВВ

Об этом говорится в микроблоге Госпогранслужбы в Twitter.

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"Пропускные операции в КПВВ «Марьинка» восстановлены. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря пограничники проинформировали, что с 25 ноября российско-террористические войска трижды обстреляли КПВВ «Марьинка».

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