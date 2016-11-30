Воздушные силы ВСУ о ракетных стрельбах: исключена любая угроза для жителей Крыма, все риски просчитаны

Были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков, а граница восточной части указанной зоны проходит в 27-30 километрах от северо-западного побережья Крыма, это полностью исключает угрозу для крымчан, передает Радио Свобода со ссылкой на слова командования Воздушных сил ВСУ.

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"Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет осуществляется с целью исключения провокации", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что приняты все меры безопасности для испытаний, просчитаны риски, которые могут возникать во время испытаний.

Определены время и высоты запрета использования воздушного пространства, проинформирован МИД, предоставлены заявки и авиационные оповещения Украэроцентру, добавляют в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем DT.UA со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщил, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия грозит Киеву ракетным ударом.

В письме Минобороны РФ, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Турчинов также заявил, что Россия угрозами применить ракетное оружие пытается перевести в активную фазу свою гибридную войну против Украины.

Кроме того, сегодня, 30 ноября, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.