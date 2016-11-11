"Не на войнушки": харьковский нардеп-миллионер отказался помочь армии (видео)

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Я сам разберусь куда отдавать свою десятину. На церковь, на детей, куда угодно - это буду решать я. И в каком объеме кому помогать - тоже. В любом случае я могу сказать, что я не буду никоим образом продолжать и стимулировать продолжение войны и буду делать все, чтобы она быстрее закончилась, и чтобы деньги уходили в реальные секторы экономики и и на социальные программы, а не на войнушки", - заявил Мураев.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября, в 10.00 с киевского Главпочтамта (ул.Крещатик, 22) волонтеры фонда “Вернись живым” вместе с ветеранами АТО, разослали письма-обращения к народным депутатам, министрам и мэрам городов с предложением пожертвовать на нужды армии часть задекларированных ими доходов.