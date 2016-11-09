Волонтеры и ветераны АТО призывают чиновников "пожертвовать" часть задекларированного

Как отмечает инициатор акции Виталий Дейнега, по давней украинской традиции принято жертвовать 10% от своих доходов на добрые дела.

"Знакомьтесь, это самые одиозные е-декларанты. Владельцы тысяч квадратных метров жилья, миллионов неукраинских денег, автопарков и других игрушек. А это наши письма к ним. Письма официальные с вежливой просьбой помочь армии. Готовя их мы читали депутатские декларации, считали имущество и переводили его в тепловизоры. В принципе, если господа е-декларанты помогут – то можно будет заканчивать войну, из-за получения Украиной стратегического преимущества и бегства российских захватчиков. Если нет – то мы будем знать что делать на следующих выборах", - отметил Дейнега.

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По его словам, первые письма пойдут в ведущие парламентские фракции.

"Но на этом работа не закончится. Мы будем писать многим нардепам и чиновникам, регулярно публикуя отчеты и их ответы", - подчеркнул он.

Участие в акции примут: Виталий Дейнега (основатель «Вернись живым»), Роман Синицын (соучредитель «Народный тыл»), Евгений Турчак (демоб. 95 ОДШБр, председатель Киевского городского союза ветеранов АТО Деснянского района г. Киев), Леонид Остальцев (демоб. 30 ОМБр, основатель «Pizza Veterano»).