За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, еще 1 ранен
12:59, 11 ноября 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевой действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
За сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб / mediarnbo.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
“За сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, еще один получил ранения”, - сказал он.
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Также, по словам Лысенко, за минувшие сутки в зоне АТО были ранены двое оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики за сутки 35 раз обстреляли украинских военных по всей линии разграничения.
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