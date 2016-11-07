Возле Мариуполя пограничники выловили из Азовского моря российский беспилотник (фото, видео)

Мариупольский отряд морской охраны в Азовском море обнаружил БПЛА "Орлан-10" российского производства. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Беспилотник дрейфовал в море на расстоянии около 3 километров от береговой полосы. Летательный аппарат находится в рабочем состоянии и пригоден к эксплуатации. Сейчас эксперты занимаются снятием с него информации и ее анализом.

Как известно, "Орлан-10" – российский многофункциональный беспилотный комплекс, который может использоваться на высоте до 5000 метров при дальности применения в 120 км от наземной станции управления.