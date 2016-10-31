СММ ОБСЕ за выходные зафиксировала более тысячи взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия 29 октября зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, которые составили почти 700 взрывов по сравнению с около 300 взрывами за день до того", - отмечается в отчете.

В то же время подчеркивается, что 30 октября наблюдатели СММ фиксировали уменьшение случаев нарушения «режима тишины», когда было зафиксировано 332 взрыва.

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Представители миссии указали, что нарушение «режима тишины» зафиксированы в районах населенных пунктов Донецка, Авдеевки, Горловки, Светлодарска, Широкино, Саханки, Гнутово, Азова (раньше называлось Дзержинское), Зайченко, Ясиноватой и Орловского.

Отмечается, что в Луганской области 29 октября было зафиксировано 60 взрывов по сравнению с четырьмя за день до того, а также заявлено о 36 взрывах, зафиксированных 30 октября.