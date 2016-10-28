За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксированы 34 провокации против сил АТО. Боевики совершили обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия в Гранитном и Талаковке, а районах Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Славного враг применил минометы калибров 82мм и 120мм. По защитникам Марьинки, Красногоровки и Широкино оккупанты вели огонь из вооружения БМП, минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов, а в Водяном - со ствольной артиллерии 152 калибра и минометов калибра 120мм.

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На Донецком направлении враг 17 раз нарушал режим тишины. Во время провокаций против украинских защитников в Зайцевом, Опитном, Майорске и шахте Бутовка противник использовал пулеметы, гранатометы, минометы разных калибров, в районе Авдеевки – оружие всех калибров, в частности, артиллерию 152мм.

На Луганском направлении оккупанты 3 раза стреляли по украинским защитникам. Вблизи Новоалександровки и окрестности Станицы Луганской в очередной раз применялось стрелковое оружие.