Боевики с утра обстреливают жилой сектор Торецка из минометов - Аброськин

Об этом сообщил начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня с 6.30 боевики из минометов обстреливают Торецк. В 7.20 начали обстрел жилого сектора мирного города. Попадание на ул. Фестивальной и ул. Павлова. Информация о пострадавших мирных гражданах в настоящее время не поступала в полицию", - написал он.

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Аброськин сообщает, что по окончанию обстрела следственно-оперативная группа полиции проведет осмотр поврежденных домов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО 72 раза. Боевики применяли крупнокалиберные минометы и ствольную артиллерию, вблизи Красногоровки и Павлополя - вооружение танка.