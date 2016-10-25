За сутки на Донбассе ранили шестерых украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, но шесть воинов получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.