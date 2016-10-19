В Минобороны прокомментировали сообщения о "продвижении" боевиков под Мариуполем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал на брифинге в Киеве.

«Последнюю неделю мы наблюдаем чрезвычайно огромную активность российско-оккупационных войск именно на Мариупольском направлении – там зафиксировано несколько артиллерийских и минометных батарей. Также мы наблюдали реактивные системы залпового огня, которые также подходили к линии соприкосновения, но они не применялись», - заявил он.

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«Причина такой активности нам неизвестна, но любые информационные вбросы, а также любая информация о том, что якобы боевики продвинулись на этом направлении, не соответствует действительности, украинские позиции остаются на месте. В частности морские пехотинцы, которые держат там оборону, уже давно доказали, что никакие атаки боевиков не способны сдвинуть нашу линию обороны», - заверил Лысенко.

Как известно, на днях Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате огневых боев подразделения 1 мотострелкового батальона 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ заняли позиции в районе Водяного. "Огневое прикрытие обеспечивали боевые расчеты минометной батареи, бронегруппа из состава батальона и снайперские пары", - сообщили в разведке.