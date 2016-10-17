Боевики уничтожили целую улицу в Водяном (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«По населенному пункту Водяное, которое расположено недалеко от Мариуполя, незаконные вооруженные формирования били из артиллерии калибром 152 мм и 122 мм, а также минометов калибром 120 мм. В течение трех дней, с 12 по 14 октября, сюда прилетело более 700 мин и снарядов. Огонь враг вел из направлений населенных пунктов Ленинское, Заиченко и Коминтерново», - говорится в сообщении.

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Как отметили в штабе АТО, военнослужащие украинской стороны СЦКК, прибывшие в Водяное, зафиксировали многочисленные разрывы мин и снарядов, разрушения жилого сектора и инфраструктуры.

«В результате мощных и циничных обстрелов полностью уничтожено 6 жилых домов, а 10 – получили значительные повреждения, выведена из строя и линия электропередач. Практически незаконные вооруженные формирования уничтожили целую улицу в этом населенном пункте», - подчеркивается в сообщении.

В штабе также сообщили, что в результате обстрелов боевиков ранена одна местная жительница.

«Ранение получила местная жительница 1938 года рождения, которая была эвакуирована в больницу города Мариуполя. Кстати, в Водяном на момент обстрела проживали 11 человек, которые, несмотря на риск, остались в своих дворах и не имели возможности выехать в безопасное место», - отмечается в сообщении.

В штабе АТО добавили, что все эти преступные случаи нарушения режима прекращения огня и использования боевиками запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения военнослужащие украинской стороны СЦКК задокументировали и передали материалы фотофиксации представителям специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине.