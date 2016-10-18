Стреляют точно в цель: возле Широкино появились боевики, отличающиеся от "местных шахтеров" (видео)

18:23, 18 октября 2016
Война
15810

Буквально на днях позиции оккупантов вблизи Широкино пополнились новыми силами. Морпехи признаются, что новые боевики стреляют прицельно, атакуют регулярно и от "местных шахтеров" заметно отличаются.

Лави бойовиків на Донбасі поповнились новими силами /

"Можно сказать, что бьют точка в точку. Уже чувствуется, что не какой-то там шахтер вышел и начал стрелять", - отмечает военный.

Читайте также"Спим по паре часов": военные рассказали об обстановке под Мариуполем и показали следы обстрелов (видео)

Морпехи отмечают, что пополнение боевиков "работает" мощнее.

"До этого они тягались 7-15 минут, сейчас они втягиваются в автоматный, пулеметный бой на 2-3 часа. Обычно, боевики по небу стреляют, слишком высоко берут. А эти бьют четко", - комментируют морпехи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter