Штаб АТО: в течение суток боевики открывали огонь в основном на Мариупольском направлении

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 18 октября.

На Мариупольском направлении произошло 20 случаев нарушения режима прекращения огня. Ствольная артиллерия калибра 122мм, минометы обоих калибров были задействованы в Широкином, Водяном и Лебединском. Огонь из минометов калибра 120 и 82мм, вооружения БМП противник открыл в районе Талаковки, а в Красногоровке - стрелял по укреплениям Вооруженных Сил Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеМинобороны об эскалации под Мариуполем: российско-террористические войска перешли к тактике "выжженной земли"На Луганском направлении зафиксировано 6 провокаций против сил АТО. Враг продолжает вести огонь в направлении Станицы Луганской из минометов калибра 82мм, а в районах Новоалександровки, Золотого и Орехового оккупанты использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим тишины. В частности, в Верхньоторецком подразделения сил АТО оказались под огнем вражеских минометов 82 калибра, а в Луганском и Авдеевке боевики использовали огонь БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелковое оружие.