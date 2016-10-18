Военные о ситуации под Мариуполем: пророссийские боевики угол себе выхватили, теперь кошмарят оттуда (видео)

Военные говорят, что больше всего стреляют с направления оккупированной Саханки, говорится в сюжете ТСН.

"Минометный обстрел был со стороны противника. 120-ка, 80-ка били утром. Более десяти упало - это точно. Вчера целый день обстрелы были. Целый день! То есть посчитать их нереально", - рассказал боец ВСУ "Вадим".

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Снарядами посекло большие деревья вокруг позиций украинских воинов. Морпехи у Лебединского шутят, что топоров и пил для заготовки дров не заказывали. Вместо древесины складируют остатки боеприпасов с маркировкой производства РФ - доказательства для будущего трибунала. Выбирать есть из чего. "За сутки было выпущено более 500 мин и снарядов различного калибра", - говорит пресс-офицер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

Бойцы говорят, что российское военное присутствие заметно не только в производстве снарядов. "В артиллерии там точно специалисты. Очень метко бьют, очень быстро обнаруживают наши позиции", - констатирует военнослужащий ВСУ с позывным "Факел". Тактика врага уже принесла ему относительный успех. "Они прорвали там, угол себе выхватили. И теперь кошмарят нас оттуда", - констатирует командир с позывным "Дед".

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявлял, что российско-террористические войска перешли к тактике «выжженной земли» под Мариуполем, тотально разрушая населенные пункты и украинские оборонительные рубежи на этом участке фронта.