Перенос пункта пропуска "Зайцево" будет завершен в ближайшие дни - ГПСУ

Перенос контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" ближе к линии разграничения будет завершен в ближайшие дни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

"Продолжается поэтапный перенос КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения", - написал он.

Слободян также призвал граждан временно воздержаться от пересечения линии разграничения на этом направлении, потому что проведение инженерных и монтажных работ замедляет работу контрольных служб и увеличивает время ожидания на КПВВ.

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"Работы (по переносу КПВВ – УНИАН) продолжаются согласно графику и будут завершены в ближайшие дни", - добавил представитель ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Слободян сообщил, что КПВВ "Зайцево" для безопасности граждан, которые пересекают линию разграничения, будет перенесен ближе к линии разграничения на Донбассе.