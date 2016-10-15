Минобороны: гибель двух военных на Луганщине произошла из-за бытового конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Информация Луганской военно-гражданской администрации о гибели в результате боевых действий двух украинских военных не соответствует действительности. У нас есть информация о гибели двух военнослужащих, но это произошло в результате бытового конфликта, и этим сейчас занимаются компетентные органы", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 15 октября, в Луганской областной госадминистрации проинформировали, что за прошедшие сутки на Попаснянском направлении в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков погибли двое военнослужащих ВСУ.

В то же время по данным штаба АТО, за минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения, один боец контужен.