На Луганщине в результате артобстрела погибли двое украинских военных - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации.

«За минувшие сутки террористы подвергли массированному обстрелу позиции наших бойцов вдоль всей линии соприкосновения. В частности, боевики 18 раз открывали огонь, используя запрещенные Минскими соглашениями 152-мм пушки и 120-мм минометы», - говорится в сообщении.

На Попаснянском направлении в результате артиллерийского обстрела двое военнослужащих ВСУ погибли, а местный житель был ранен осколками в собственном доме, информируют в ОГА.

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Сейчас пострадавший прооперирован в Попаснянской районной больнице, угрозы его жизни и здоровью нет.

«Вчера, в День защитника Украины, еще двое наших бойцов отдали свои жизни, защищая территориальную целостность нашего государства, а житель г. Золотое получил ранения в собственном доме. Мы платим очень высокую цену за установление мира в Украине, но держим свое слово, потому что даже под шквальным огнем противника ребята соблюдают приказ и не отвечают на провокации», - прокомментировал обстановку на линии соприкосновения председатель областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.