Российская агрессия и военная угроза с Востока очевидна на долгую историческую перспективу – президент

Президент Украины Петр Порошенко считает, что российская агрессия, которая все еще продолжается, и военная угроза с Востока, очевидна на долгую историческую перспективу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.

"Мы, украинцы, не дали планам страны-агрессора реализоваться и не вели и не ведем захватнических войн. Мы, украинцы, не вели захватнических войн. Испокон веков мы не выступали в роли агрессора и никогда не зарылись на чужое. Но своего – не отдадим. И нам, слава Богу, уже есть чем встретить незваных гостей. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет... И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные силы", - заявил он.

"Российская агрессия, которая все еще продолжается, и военная угроза с Востока, очевидна на долгую историческую перспективу, - определяющие факторы нашей политики безопасности и военного планирования", - констатировал президент.