За сутки боевики на Донбассе 25 раз открывали огонь по позициям украинских защитников

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 6:00.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов. Нарушая "режим тишины", противник открывал огонь в районах Талаковки, Марьинки и Богдановки из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия по Широкино и Водяному - из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм.

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На Луганском направлении оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Вооруженные провокации состоялись в районах Новоалександровки и Станицы Луганской. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, здесь боевики применили снайперский огонь. Украинские позиции в Новозвановке подверглись вражеским обстрелам из ствольной артиллерии 152 калибра.

На Донецком направлении зафиксирован 1 обстрел. В Авдеевке противник применил пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие. На этом участке боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм.