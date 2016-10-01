Боевики на участке разведения сил возле Золотого оборудовали пункт пропуска - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«В рамках подготовки к реализации рамочного соглашения о разведении сил и техники в районе н.п. Золотое противником оборудуется пункт пропуска. Подготовлена открытая автомобильная площадка, установлены модули для размещения таможенного и пограничных постов. Открытие пункта пропуска запланировано на 2 октября с.г.», - сообщает управление разведки.

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Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. Однако боевики ежедневно нарушают «режим тишины».

После подписания Рамочного решения в правительстве не исключали открытия контрольного пункта въезда/выезда в н.п. Золотое Луганской после разведения сил и средств.

Справка УНИАН. КПВВ «Золотое» был открыт 31 марта 2016 года, но он проработал всего несколько часов. Такая ситуация сложилась в связи с постоянными обстрелами оккупантами данного направления и отказом боевиков осуществлять со своей стороны пропуск людей и транспорта.