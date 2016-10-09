Горячая ночь в Луганской области: силы АТО дали отпор вражеской ДРГ, двое бойцов подорвались на растяжке

Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в эфире телеканала "112 Украина".

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"С той стороны не соблюдается режим тишины. Также, если у нас брать по Золотому и Катериновке, у нас сегодня была очень "горячая ночь". У нас в пределах 15 обстрелов было в течение 2-2,5 часов. Заходили у нас ДРГ в районе Катериновки, это совсем рядом с Золотым. Как раз был тоже серьезный бой. Наши ребята дали серьезный отпор", - сказал Гарбуз.

"По той стороне, по жертвам я ничего не готов сказать, чем это закончилось. И, к сожалению, у нас есть. Сегодня на растяжке подорвались два военнослужащих - один 200-й, один 300-й", - сообщил председатель ВЦА.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.