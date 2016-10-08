Боевики за день осуществили 24 обстрела по позициям сил АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

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Отмечается, что на мариупольском направлении противник осуществил 20 обстрелов, среди которых 7 из минометов 120-мм и 82-мм калибров в направлении Широкино, Водяного, Красногоровки.

Остальные нарушения «режима тишины» с участием оккупантов были зафиксированы из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вблизи Марьинки и Старогнатовки.

По данным штаба, на Донецком направлении под вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали Авдеевка и Каменка. Из того же оружия противник вел огонь в районе Крымского, Новозвановки на Луганском направлении.