На Луганщине возле Крымского погиб украинский военный – Тягнибок
16:10, 02 октября 2016Война
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Возле села Крымское, что на Луганщине, погиб украинский военный.
На Луганщине погиб украинский военный / УНИАН
Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в Facebook.
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"Только что поступила страшная весть - возле Крымского на Луганщине погиб наш собрат из "Легиона Свободы", свободовец, сокол, офицер 93-й ОМБ Мирослав Мисла", - написал политик.
Как сообщал УНИАН, ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник проинформировал, что в течение минувших суток в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.
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