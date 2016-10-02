На Луганщине возле Крымского погиб украинский военный – Тягнибок

Об этом лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил на своей странице в Facebook.

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"Только что поступила страшная весть - возле Крымского на Луганщине погиб наш собрат из "Легиона Свободы", свободовец, сокол, офицер 93-й ОМБ Мирослав Мисла", - написал политик.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник проинформировал, что в течение минувших суток в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.