Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Станица Луганская"

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, КПВВ работает в обычном режиме.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром напротив КПВВ «Станица Луганская» террористы в одностороннем порядке приостановили пропуск граждан.

В связи с этим в целях безопасности председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поручил с 9.45 приостановить работу пункта «Станица Луганская».