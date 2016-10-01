Боевики возобновили пропуск на КПВВ "Станица Луганская"
11:53, 01 октября 2016Война
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Террористы в 10.40 напротив контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» возобновили пропуск лиц.
Пункт пропуска на Донбассе, иллюстрация / REUTERS
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, КПВВ работает в обычном режиме.
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Как сообщал УНИАН, сегодня утром напротив КПВВ «Станица Луганская» террористы в одностороннем порядке приостановили пропуск граждан.
В связи с этим в целях безопасности председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поручил с 9.45 приостановить работу пункта «Станица Луганская».
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