Боевики нарушают "тишину" даже на участках для разведения сил - Муженко

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на встрече с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Стороны обсудили пути имплементации договоренностей относительно разведения сторон и отвода тяжелого вооружения.

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"Отвод войск и тяжелого вооружения от линии разграничения возможен только при условии устойчивого прекращения огня. Украинские войска строго соблюдают режим прекращения огня, зато со стороны противника даже на определенных для отвода войск участках не прекращаются обстрелы и провокации", — отметил Муженко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

24 сентября начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом заявил, что отвод тяжелого вооружения на Донбассе невозможен в условиях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.