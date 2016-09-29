Волонтеры показали фото скопления военной техники российско-террористических сил в Донецке

Волонтерская аэроразведка передала международному разведывательному сообществу InformNapalm эксклюзивные снимки.

В ходе их анализа установлено, что в одном из районов оккупированного города Донецк в расположении боевиков находится крупное скопление вооружений.

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Кроме автомобильной техники, тягачей МАЗ-537, БМП, КШМ и МТ-ЛБ выявлено свыше 20 единиц танков Т-64БВ и Т-72Б разных модификаций (калибр 125 мм), а также как минимум 2 единицы САУ 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм).

На основе данных инсайдеров также установлено, что в указанном районе дислоцируется так называемая 5 отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) 1 Армейского корпуса (АК) . Командир бригады носит позывной "Кремень".

Как сообщали в украинской разведке, под позывным «Кремень» скрывается полковник ВС РФ Каплий Игорь Григорьевич, который ранее проходил службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. До командировки на Донбасс он занимал должности командира 51-го парашютно-десантного полка (г.Тула, РФ), а также начальника 242 учебного центра подготовки младших специалистов (г.Омск, РФ).

Таким образом, на основе проведенного волонтерами InformNapalm расследования можно сделать такие выводы:

— российская сторона курирует процесс поставок техники;

— в нарушение минских договоренностей продолжает насыщать и содержать на оккупированных территориях тяжелое вооружение;

— в составе незаконных вооруженных формирований на командных должностях состоят кадровые российские офицеры.