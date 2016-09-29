Волонтеры показали фото скопления военной техники российско-террористических сил в Донецке
Зафиксировано очередное крупное скопление техники и тяжелого вооружения калибром 122 и 125-мм, которое объединенные российско-террористические силы в нарушение условий Минских соглашений сосредоточили на расстоянии около 15-17 км от линии разграничения.
Волонтерская аэроразведка передала международному разведывательному сообществу InformNapalm эксклюзивные снимки.
В ходе их анализа установлено, что в одном из районов оккупированного города Донецк в расположении боевиков находится крупное скопление вооружений.
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Кроме автомобильной техники, тягачей МАЗ-537, БМП, КШМ и МТ-ЛБ выявлено свыше 20 единиц танков Т-64БВ и Т-72Б разных модификаций (калибр 125 мм), а также как минимум 2 единицы САУ 2С1 «Гвоздика» (калибр 122 мм).
На основе данных инсайдеров также установлено, что в указанном районе дислоцируется так называемая 5 отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр) 1 Армейского корпуса (АК) . Командир бригады носит позывной "Кремень".
Как сообщали в украинской разведке, под позывным «Кремень» скрывается полковник ВС РФ Каплий Игорь Григорьевич, который ранее проходил службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. До командировки на Донбасс он занимал должности командира 51-го парашютно-десантного полка (г.Тула, РФ), а также начальника 242 учебного центра подготовки младших специалистов (г.Омск, РФ).
Таким образом, на основе проведенного волонтерами InformNapalm расследования можно сделать такие выводы:
— российская сторона курирует процесс поставок техники;
— в нарушение минских договоренностей продолжает насыщать и содержать на оккупированных территориях тяжелое вооружение;
— в составе незаконных вооруженных формирований на командных должностях состоят кадровые российские офицеры.