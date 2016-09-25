Боевики "ЛНР" во время учений утопили три БМП - разведка
15:41, 25 сентября 2016Война
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На временно оккупированной территории Луганской области под городом Алчевск в ходе учений по преодолению водной преграды боевики утопили три боевые машины пехоты.
БМП боевиков затонули на Исаковском водохранилище / panoramio
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"На полигоне "Перевальский" подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го армейского корпуса ВС РФ отрабатывают вопросы ведения боя с ходу. В ходе выполнения элементов преодоления водной преграды на Исаковском водохранилище в результате нарушения правил подготовки боевой техники затонуло три боевые машины пехоты", - отмечается в сообщении.
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